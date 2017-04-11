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Белорусская Audi горела на погранпереходе "Кузница"
11.04.2017 21:02 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 апр — Sputnik. Audi 100 с белорусскими номерами горела во вторник в пункте пропуска "Кузница" на белорусско-польской границе, сообщил Подляский пограничный отдел.
© Фото: МЧС Беларуси
Инцидент произошел в ночь на вторник. Сотрудник таможни заметил дым, выходивший из-под капота "Сигарой", и сказал об этом водителю, попросив заглушить двигатель.
Водитель остановил автомобиль, под капотом которого распространялось пламя, и вместе с другими водителями быстро потушил огонь. Это помогло остановить распространение пламени на другие машины.
По информации пограничников, автомобиль позже оттащили в Беларусь.
Также пограничный отдел отметил, что это не первый случай возгорания автомобилей в "Кузнице" в текущем месяце. Так, 2 апреля на погранпереходе загорелся VW Sharan, ожидавший выезда из Польши. Погасить пламя помогли сотрудники погранслужбы и прибывшие пожарные.
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Потушить огонь водителю легковушки помогли сотрудники погранслужбы и другие автолюбители.
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