МИНСК, 11 апр — Sputnik. Audi 100 с белорусскими номерами горела во вторник в пункте пропуска "Кузница" на белорусско-польской границе, сообщил Подляский пограничный отдел.



© Фото: МЧС Беларуси Бак машины взорвался во время сварочных работ, водитель в реанимации

Инцидент произошел в ночь на вторник. Сотрудник таможни заметил дым, выходивший из-под капота "Сигарой", и сказал об этом водителю, попросив заглушить двигатель.

Водитель остановил автомобиль, под капотом которого распространялось пламя, и вместе с другими водителями быстро потушил огонь. Это помогло остановить распространение пламени на другие машины.

По информации пограничников, автомобиль позже оттащили в Беларусь.

Также пограничный отдел отметил, что это не первый случай возгорания автомобилей в "Кузнице" в текущем месяце. Так, 2 апреля на погранпереходе загорелся VW Sharan, ожидавший выезда из Польши. Погасить пламя помогли сотрудники погранслужбы и прибывшие пожарные.