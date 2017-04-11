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Парень взял у друга-москвича BMW и устроил погоню со стрельбой

11.04.2017 19:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 апр — Sputnik. В отношении молодого человека из Житковичей составлено пять протоколов и возбуждено уголовное дело. Автомобиль, который он взял у друга — жителя России, помещен на штрафстоянку, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Парень взял у друга-москвича BMW и устроил погоню со стрельбой
© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
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Ночью 8 апреля в Житковичском районе инспекторы решили проверить документы и физическое состояние водителя BMW с российскими номерами. На сигнал сотрудников ГАИ жезлом водитель не отреагировал. Более того, заметив служебный автомобиль, он резко увеличил скорость и начал скрываться в сторону КСУП "Коленское". Инспекторы несколько раз требовали парня остановиться, однако он их игнорировал.

"Сотрудники предупредили водителя, что в случае не остановки будет применяться табельное оружие", — рассказали в ГАИ. Там отметили, что водитель иномарки, несмотря на требования об остановке, продолжал движение.

Машина приближалась к Коленскому центру культуры и досуга, где как раз в это время проходила дискотека.

"Понимая тот факт, что если водитель прорвется к центру, то могут пострадать люди, сотрудники милиции, поспешившие на помощь, перекрыли дорогу служебными автомобилями и произвели несколько выстрелов из табельного оружия", — добавили в ГАИ.

Ночной гонщик попытался вырваться из "блокады": хотел сбить с ног милиционера, однако тот, к счастью, смог увернуться. Сотрудник ГАИ принял решение использовать оружие и произвел один выстрел в левое переднее колесо машины. Водитель все равно продолжил движение. Остановить хулигана удалось только после того, как милиционеры разбили лобовое стекло рукояткой пистолета.

Нарушителем оказался 20-летний житель Житковичей. В течение двух лет он 43 раза привлекался за нарушение ПДД. Причем срок лишения права управления у него истек в день погони, 8 апреля.

В отношении молодого человека составлено пять протоколов и возбуждено уголовное дело по ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудников ОВД) УК РБ. Он заключен под стражу.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Нарушитель не реагировал на требования сотрудников ГАИ об остановке, инспекторам пришлось применить табельное оружие.

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