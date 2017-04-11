МИНСК, 12 апр — Sputnik. Три взрыва произошли возле автобуса немецкой футбольной команды "Боруссия", в результате пострадал один человек, передает Sputnik Deutschland .

Инцидент произошел накануне вечером по дороге на стадион в Дортмунде, куда футболисты приехали на матч четвертьфинала Лиги чемпионов с французским клубом "Монако". Возле автобуса "Боруссии" прогремели три взрыва.

Батра госпитализирован

В результате пострадал один футболист немецкого клуба, Марк Батра, он был госпитализирован с порезами от разбитого стекла и переломом лучевой кости, футболист был прооперирован. В результате матч в рамках ЛЧ был перенесен на среду.

Diagnose bei @MarcBartra : Speichenbruch und Fremdkörper-Einsprengungen am rechten Handgelenk. Er wird z.Zt. operiert. Gute Besserung, Marc! pic.twitter.com/Ngw7kIdSr0 — Borussia Dortmund (@BVB) 11 апреля 2017 г.

​По информации полиции, при атаке были использованы "серьезные взрывчатые вещества". Правоохранители не исключают, что целью подрывника была именно немецкая команда.

Солидарность болельщиков

Болельщики, собравшиеся в ожидании матча на стадионе, после появления информации об инциденте не паниковали и спокойно покинули арену. Как сообщил агентству "Р-Спорт" очевидец событий, автор блога "Картавый футбол" Никита Ковальчук, люди уходили со стадиона спокойно.

"После сообщений о переносе матча на завтра люди стали расходиться довольно спокойно, без паники. Нет проявления нервозности у болельщиков", — сказал Ковальчук.

¡Nuestros aficionados que han viajado a Dortmund se solidarizan con la afición y pueblo ante lo sucedido! pic.twitter.com/NCufPUmzet — AS Monaco ES (@AS_Monaco_ES) 11 апреля 2017 г.

​Он отметил, что тиффози узнали о случившемся из соцсетей, а только потом на табло стадиона появилась информация о переносе игры. "Фанаты "Монако" сначала спели "Марсельезу", потом начали петь "Боруссия", "Боруссия", что встретило шквал оваций", — добавил собеседник агентства.

При этом, как стало известно, многие болельщики "Боруссии" предложили ночлег фанам своих соперников.

Таинственное письмо

По информации агентства, недалеко от места взрыва была найдена записка, содержимое которой изучили следователи. Позже появилась информация, что автор письма заявил об ответственности за произошедшее, однако содержание вещдока не разглашается.

Как сообщила прокуратура Германии, следствие проверяет подлинность документа и производит поиски его автора. При этом правоохранители пока не рассматривают версию теракта.

Полиция Дортмунда усилила меры безопасности перед перенесенным на среду матчем "Боруссия" — "Монако".