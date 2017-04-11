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ГУПР не комментирует задержание своего руководителя

12.04.2017 10:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 апр — Sputnik. Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома не комментирует обстоятельства задержания начальника организации, заявили Sputnik в среду в ГУПР.

ГУПР не комментирует задержание своего руководителя
© Sputnik Иван Руднев
КГБ задержал начальника ГУПР Мингорисполкома и еще 9 должностных лиц

Руководитель главного управления потребительского рынка Сергей Барисевич и еще девять должностных лиц были задержаны накануне Комитетом госбезопасности за противоправную деятельность. По информации пресс-службы КГБ, чиновники были задержаны по подозрению в коррупции.

"Мы ничего не комментируем", — сказали Sputnik в ГУПР в среду, отвечая на вопрос о задержании Барисевича.

Как удалось узнать Sputnik, вопрос об исполняющем обязанности главы управления, курирующего практически всю розничную торговлю в столице, еще решается руководством Мингорисполкома.

Как ранее рассказали в КГБ, задержанные подозреваются, в том числе, в получении взяток в крупном и особо крупном размере от представителей частных субъектов хозяйствования за благоприятное решение вопросов о заключении договоров (закупки по завышенным ценам и т. п.) с подчиненными предприятиями и организациями.

В отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела по статьям 430 (Получение взятки) и 432 (Пособничество во взяточничестве) Уголовного кодекса Беларуси. По этим статьям можно получить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время столичные власти решают вопрос о том, кто будет исполнять обязанности руководителя управления, вместо задержанного чиновника.

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