|
ГУПР не комментирует задержание своего руководителя
12.04.2017 10:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 апр — Sputnik. Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома не комментирует обстоятельства задержания начальника организации, заявили Sputnik в среду в ГУПР.
© Sputnik Иван Руднев
Руководитель главного управления потребительского рынка Сергей Барисевич и еще девять должностных лиц были задержаны накануне Комитетом госбезопасности за противоправную деятельность. По информации пресс-службы КГБ, чиновники были задержаны по подозрению в коррупции.
"Мы ничего не комментируем", — сказали Sputnik в ГУПР в среду, отвечая на вопрос о задержании Барисевича.
Как удалось узнать Sputnik, вопрос об исполняющем обязанности главы управления, курирующего практически всю розничную торговлю в столице, еще решается руководством Мингорисполкома.
Как ранее рассказали в КГБ, задержанные подозреваются, в том числе, в получении взяток в крупном и особо крупном размере от представителей частных субъектов хозяйствования за благоприятное решение вопросов о заключении договоров (закупки по завышенным ценам и т. п.) с подчиненными предприятиями и организациями.
В отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела по статьям 430 (Получение взятки) и 432 (Пособничество во взяточничестве) Уголовного кодекса Беларуси. По этим статьям можно получить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время столичные власти решают вопрос о том, кто будет исполнять обязанности руководителя управления, вместо задержанного чиновника.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии