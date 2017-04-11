МИНСК, 12 апр — Sputnik. Устанавливаются обстоятельство дорожного инцидента, в результате которого погиб мотоциклист, сообщили в среду Sputnik в УГАИ МВД Беларуси.

Инцидент произошел вечером в минувший вторник на трассе Р23 Минск — Микашевичи. По информации ГАИ, 22-летний парень за рулем Honda CBR600FX не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево.

Как отметили в Госавтоинспекции, мотоциклист погиб на месте происшествия от полученных травм.

Там также подчеркнули, что с началом сезона на дороги выезжает большое количество мотоциклов, мопедов и скутеров. При этом неумелое вождение данной техники вкупе с невнимательностью автомобилистов приводят к ДТП с тяжелыми последствиями.