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Байкер погиб при ударе о дерево, вылетев в кювет под Житковичами

12.04.2017 10:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 апр — Sputnik. Устанавливаются обстоятельство дорожного инцидента, в результате которого погиб мотоциклист, сообщили в среду Sputnik в УГАИ МВД Беларуси.

Инцидент произошел вечером в минувший вторник на трассе Р23 Минск — Микашевичи. По информации ГАИ, 22-летний парень за рулем Honda CBR600FX не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево.

Как отметили в Госавтоинспекции, мотоциклист погиб на месте происшествия от полученных травм.

Там также подчеркнули, что с началом сезона на дороги выезжает большое количество мотоциклов, мопедов и скутеров. При этом неумелое вождение данной техники вкупе с невнимательностью автомобилистов приводят к ДТП с тяжелыми последствиями.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 12 апр — Sputnik. Устанавливаются обстоятельство дорожного инцидента, в результате которого погиб мотоциклист, сообщили в среду Sputnik в УГАИ МВД Беларуси....

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