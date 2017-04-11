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Байкер погиб при ударе о дерево, вылетев в кювет под Житковичами
12.04.2017 10:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 апр — Sputnik. Устанавливаются обстоятельство дорожного инцидента, в результате которого погиб мотоциклист, сообщили в среду Sputnik в УГАИ МВД Беларуси.
© Фото: пресс-служба Следственного комитета
Инцидент произошел вечером в минувший вторник на трассе Р23 Минск — Микашевичи. По информации ГАИ, 22-летний парень за рулем Honda CBR600FX не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево.
Как отметили в Госавтоинспекции, мотоциклист погиб на месте происшествия от полученных травм.
Там также подчеркнули, что с началом сезона на дороги выезжает большое количество мотоциклов, мопедов и скутеров. При этом неумелое вождение данной техники вкупе с невнимательностью автомобилистов приводит к ДТП с тяжелыми последствиями.
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ГАИ предупредило о том, что с началом сезона на дороги выезжает большое количество мототехники, в связи с чем возрастает количество ДТП.
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