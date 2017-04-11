В пятиэтажке Бобруйска 10 апреля при замене окон обнаружили около 400 граммов ртути. Опасный металл был в кирпичной кладке, сообщили в МЧС .





Спасателей вызвали в 14.47. Сын хозяина квартиры на 5 этаже сказал, что в кирпичной кладке оконного проема обнаружили вещество серебристого цвета, напоминающее ртуть.

Прибывшие спасатели подтвердили догадку бобруйчанина, изъяли ртуть для дальнейшей утилизации и провели демеркуризацию места. Пострадавших нет.