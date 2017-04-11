﻿ В кирпичной кладке на 5 этаже дома в Бобруйске обнаружили 400 граммов ртути. 21.by
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В кирпичной кладке на 5 этаже дома в Бобруйске обнаружили 400 граммов ртути

12.04.2017 11:13 — ЧП | Tut.by  
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В пятиэтажке Бобруйска 10 апреля при замене окон обнаружили около 400 граммов ртути. Опасный металл был в кирпичной кладке, сообщили в МЧС.


Спасателей вызвали в 14.47. Сын хозяина квартиры на 5 этаже сказал, что в кирпичной кладке оконного проема обнаружили вещество серебристого цвета, напоминающее ртуть.

Прибывшие спасатели подтвердили догадку бобруйчанина, изъяли ртуть для дальнейшей утилизации и провели демеркуризацию места. Пострадавших нет.

 
 
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