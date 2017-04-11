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Снова за старое: оршанец за ночь "обчистил" четыре автомобиля в Минске
12.04.2017 11:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 апр — Sputnik. Сотрудники милиции задержали "по горячим следам" 41-летнего жителя города Орши, который за одну ночь обокрал четыре автомобиля, сообщили в среду Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.
Мужчина проникал в автомобили, разбивая боковые стекла и похищал навигаторы и видеорегистраторы. Он был задержан оперативниками при сбыте похищенного на одном из рынков столицы.
По информации ГУВД, задержанный только в марте закончил отбывать срок за совершение аналогичного преступления. Сам мужчина рассказал следователям, что приехал в Минск к родственникам.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (Кража). Максимальное наказание по этой части статьи составляет до четырех лет лишения свободы.
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Злоумышленник только в марте освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за аналогичное преступление.
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