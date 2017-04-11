МИНСК, 12 апр — Sputnik. Бывшего начальника ГАИ Вилейского района Виталия Навойчика приговорили к пяти годам ограничения свободы, сообщили в среду в областном суде.



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Среди обвинений, которые были ему предъявлены, — бездействие должностного лица, превышение служебных полномочий, служебный подлог, а также получение взятки. Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемый получал взятки в виде продуктов питания, а также моторного масла. Обвиняемый свою вину не признал ни по одному из пунктов.

Судебное решение

Как уже сообщал Sputnik, гособвинитель просил для экс-главы ГАИ наказание в виде восьми лет лишения свободы, конфискации имущества, штрафа в 6900 рублей, а также запрета на то, чтобы он занимал ряд должностей в течение пяти лет.

Минский областной суд признал Навойчика виновным, однако вердикт вынес более мягкий: пять лет колонии усиленного режима, конфискация половины имущества и лишение права занимать должности, связанные с функциями представителя власти, сроком на 5 лет. Помимо этого бывший сотрудник ГАИ будет лишен звания майора милиции.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Продукты и моторное масло

Рассмотрение дела Навойчика длилось несколько месяцев. Вилейский районный суд начал его рассматривать в начале декабря 2016 года.

Фигуранту предъявлено обвинение по более чем десяти эпизодам, прокурор зачитывал обвинение почти час. При этом сам Навойчик свою вину не признал.

По словам прокурора, Навойчик в течение 2014-2015 годов неоднократно отдавал своим подчиненным устные указания по телефону о непривлечении своих друзей к ответственности за нарушение Правил дорожного движения, в материалах дела фигурируют суммы взяток — в размере 500 тысяч неденоминированных (в 2014) и 300 тысяч неденоминированных рублей (в 2015).

Осужденный, по версии следствия, получал взятки в виде продуктов питания, а также моторного масла.