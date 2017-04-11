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После беседы в гродненском УВД мужчину нашли разбившимся

12.04.2017 12:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 апр — Sputnik. Тело мужчины было обнаружено в среду утром у здания Управления внутренних дел Гродненского облисполкома. Погибший оказался местным жителем 1963 года рождения, который был приглашен в УВД для исследования на полиграфе, уточнили в УВД.

После беседы в гродненском УВД мужчину нашли разбившимся
© Sputnik / Анна Нефедова
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Правоохранительные органы проводили в отношении мужчины проверку.

"После окончания процедуры мужчина остался ожидать результатов в фойе четвертого этажа. Через некоторое время его труп был обнаружен у здания УВД. Предположительно, мужчина покончил жизнь самоубийством", — говорится в сообщении отделения и общественных связей УВД Гродненского облисполкома. 

Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливают следователи УСК по Гродненской области.

 
Теги: Минск
 
 
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Правоохранительные органы проводили в отношении мужчины проверку, в УВД его пригласили для исследования на детекторе лжи.

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