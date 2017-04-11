МИНСК, 12 апр – Sputnik. Пенсионерка в Полоцком районе сжигала сухую растительность и лишилась в результате пожара сарая, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.



© Pixabay Витебчанин чуть не сгорел при пожаре самодельной сауны в квартире

Инцидент произошел днем 10 апреля в деревне Фариново, когда спасатели прибыли на место пожара, сарай горел открытым пламенем.

"Хозяйка убирала свой приусадебный участок, сжигала мусор и прошлогоднюю растительность. Ветер подхватил пламя и понес по сухой траве. Справиться с огнем пенсионерка самостоятельно не смогла, в итоге загорелся сарай", – сказали в МЧС.

По данным спасателей, огнем были уничтожены кровля и потолочное перекрытие сарая, повреждены находящееся внутри строения имущество и стены.

В МЧС в очередной раз напомнили, что гражданам при наведении порядка на участках следует быть осторожными и помнить, что выжигание сухой растительности запрещено.