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Пенсионерка в Полоцком районе убирала мусор и нечаянно сожгла сарай

12.04.2017 13:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 апр – Sputnik. Пенсионерка в Полоцком районе сжигала сухую растительность и лишилась в результате пожара сарая, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.

Пенсионерка в Полоцком районе убирала мусор и нечаянно сожгла сарай
© Pixabay
Витебчанин чуть не сгорел при пожаре самодельной сауны в квартире

Инцидент произошел днем 10 апреля в деревне Фариново, когда спасатели прибыли на место пожара, сарай горел открытым пламенем.

"Хозяйка убирала свой приусадебный участок, сжигала мусор и прошлогоднюю растительность. Ветер подхватил пламя и понес по сухой траве. Справиться с огнем пенсионерка самостоятельно не смогла, в итоге загорелся сарай", – сказали в МЧС.

По данным спасателей, огнем были уничтожены кровля и потолочное перекрытие сарая, повреждены находящееся внутри строения имущество и стены.

В МЧС в очередной раз напомнили, что гражданам при наведении порядка на участках следует быть осторожными и помнить, что выжигание сухой растительности запрещено.

 
Теги: Минск
 
 
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В МЧС в очередной раз напомнили, что гражданам при наведении порядка на участках следует быть осторожными и помнить, что выжигание сухой растительности запрещено.

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