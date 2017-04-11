МИНСК, 12 апр – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли на пожаре в Ивановском районе беременную женщину, сообщили Sputnik в среду в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.



© Фото: МЧС Беларуси Пенсионерка в Полоцком районе убирала мусор и нечаянно сожгла сарай

Информация о пожаре в одном из домов на улице Кирова в деревне Сочивки поступила в МЧС накануне в 13:15. Спасатели были на месте ЧП уже спустя минуту.

"Со второго этажа здания шел дым, по словам соседей, в квартире находился человек. Войдя в помещение, работники МЧС обнаружили сидящей на диване невестку владельца квартиры и спасли ее", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что женщина находится в отпуске по беременности и родам и в результате возгорания не пострадала.

В качестве причины возникновения огня рассматривается нарушение правил эксплуатации печей.