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Пожарные спасли в Ивановском районе сидящую на диване беременную

12.04.2017 13:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 апр – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли на пожаре в Ивановском районе беременную женщину, сообщили Sputnik в среду в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Пожарные спасли в Ивановском районе сидящую на диване беременную
© Фото: МЧС Беларуси
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Информация о пожаре в одном из домов на улице Кирова в деревне Сочивки поступила в МЧС накануне в 13:15. Спасатели были на месте ЧП уже спустя минуту.

"Со второго этажа здания шел дым, по словам соседей, в квартире находился человек. Войдя в помещение, работники МЧС обнаружили сидящей на диване невестку владельца квартиры и спасли ее", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что женщина находится в отпуске по беременности и родам и в результате возгорания не пострадала.

В качестве причины возникновения огня рассматривается нарушение правил эксплуатации печей.

 
Теги: Минск
 
 
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В качестве причины возникновения огня рассматривается нарушение правил эксплуатации печей.

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