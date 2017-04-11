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Пьяный водитель сбил двух пешеходов под Крупками, один из них умер
12.04.2017 14:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 апр – Sputnik. Нетрезвый водитель совершил наезд на двух пешеходов в Крупском районе, один из них скончался в машине скорой при доставке в учреждение здравоохранения, сообщили Sputnik в УГАИ МВД Беларуси.
ДТП произошло накануне вечером на 8-м километре дороги Ухвала – Гумны, за рулем машины Skoda Octavia был лишенный водительского удостоверения до 2019 года 51-летний водитель.
"Водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на пешеходов – мужчину и женщину", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что на место прибыли бригады скорой медицинской помощи, однако 36-летний пострадавший умер в машине медиков по дороге в Крупскую центральную районную больницу.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
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По информации ГАИ, водителя машины лишили до 2019 года удостоверения за езду в нетрезвом виде.
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