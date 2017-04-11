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Украинские пограничники задержали "сталкеров" из Беларуси

12.04.2017 15:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 апр — Sputnik. Погранслужба Украины задержала десять туристов, в том числе двоих белорусов, по дороге к городу Припять в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщили Sputnik в среду в ведомстве.

Украинские пограничники задержали "сталкеров" из Беларуси
© Чернобыль видео фильмы / YouTube
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"На Киевщине пограничниками Житомирского отряда совместно с сотрудниками полиции на направлении Вильча — Припять задержаны десять человек, из них – шесть граждан Российской Федерации, двое граждан Беларуси и два украинца, которые пытались незаконно попасть в зону отчуждения", – сообщили в погранслужбе Украины.

Задержанные рассказали о том, что познакомились через социальные сети и давно спланировали свой "тур" в Припять.

В отношении задержанных молодых людей были составлены административные  протоколы.

 
Теги: Минск
 
 
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Любители экстремального туризма направлялись в украинскую часть зоны отчуждения – к городу Припять.

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