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Украинские пограничники задержали "сталкеров" из Беларуси
12.04.2017 15:08 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 апр — Sputnik. Погранслужба Украины задержала десять туристов, в том числе двоих белорусов, по дороге к городу Припять в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщили Sputnik в среду в ведомстве.
"На Киевщине пограничниками Житомирского отряда совместно с сотрудниками полиции на направлении Вильча — Припять задержаны десять человек, из них – шесть граждан Российской Федерации, двое граждан Беларуси и два украинца, которые пытались незаконно попасть в зону отчуждения", – сообщили в погранслужбе Украины.
Задержанные рассказали о том, что познакомились через социальные сети и давно спланировали свой "тур" в Припять.
В отношении задержанных молодых людей были составлены административные протоколы.
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Любители экстремального туризма направлялись в украинскую часть зоны отчуждения – к городу Припять.
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