МИНСК, 12 апр — Sputnik. Погранслужба Украины задержала десять туристов, в том числе двоих белорусов, по дороге к городу Припять в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщили Sputnik в среду в ведомстве.

"На Киевщине пограничниками Житомирского отряда совместно с сотрудниками полиции на направлении Вильча — Припять задержаны десять человек, из них – шесть граждан Российской Федерации, двое граждан Беларуси и два украинца, которые пытались незаконно попасть в зону отчуждения", – сообщили в погранслужбе Украины.

Задержанные рассказали о том, что познакомились через социальные сети и давно спланировали свой "тур" в Припять.

В отношении задержанных молодых людей были составлены административные протоколы.