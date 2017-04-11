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Дела о коррупции: за месяц в Беларуси взято под стражу 14 чиновников
12.04.2017 15:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 апр — Sputnik. В Беларуси наблюдается волна задержаний чиновников и руководителей предприятий по подозрению в коррупции. Во вторник Комитет госбезопасности Беларуси
В ГУПР в среду ситуацию никак не прокомментировали.
В отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела по статьям 430 (Получение взятки) и 432 (Пособничество во взяточничестве) Уголовного кодекса Беларуси. По этим статьям предполагается наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью.
Прощения не будет
На прошлой неделе за создание коррупционной схемы
Как сообщили в КГБ, предприятие закупало импортное сырье по завышенной стоимости через иностранные компании, зарегистрированные в Литве и Шотландии, которыми руководили сын Владимира Шульги и его знакомый. По примерным подсчетам, предприятию нанесен ущерб в 225 тысяч евро.
© Sputnik Сергей Гунеев
Выступая во вторник перед коллективом предприятия "Речицадрев" президент Беларуси Александр Лукашенко заметил, что
"Это сверх наглости. Человеку один раз простили. Пуля пролетела возле уха. Отправили на завод — иди, работай на результат. Он начал воровством заниматься. Сам сел и сына посадил. И сколько еще пойдет за ним. И прощения не будет", — сказал белорусский лидер в эфире телеканала ОНТ во вторник.
Восемь лет
По подозрению в получении взятки был
© Фото: МЧС Беларуси
Высокопоставленного чиновника подозревают в получении взятки от бизнесмена за ввод в строй объекта с нарушением требований противопожарной безопасности.
Как отметил президент, замминистру грозит до 8 лет лишения свободы.
"Взятку брал. На месте взяли всех. Чего обижаться на меня? Все одинаковы перед законом: и министры, и замминистры. Светит восемь лет минимум. Доработался до генеральской должности, чтобы в тюрьме провести время", — цитирует слова главы государства БелТА.
В своих выступлениях Лукашенко неоднократно подчеркивал, что за выявленные факты коррупции будут наказывать нещадно. "Нужно держать коррупцию так, чтобы государство не вставало на дыбы", — сказал он на одной из своих пресс-конференций.
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Глава государства неоднократно подчеркивал, что в Беларуси коррупционеров ожидает "неслабое наказание", и что "прощения им не будет".
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