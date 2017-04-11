МИНСК, 12 апр — Sputnik. В Беларуси наблюдается волна задержаний чиновников и руководителей предприятий по подозрению в коррупции. Во вторник Комитет госбезопасности Беларуси задержал начальника ГУПР Мингорисполкома Сергея Барисевича и еще девять должностных лиц . Их подозревают в том числе в получении взяток в крупном и особо крупном размере от представителей частных субъектов хозяйствования за благоприятное решение вопросов о заключении договоров (закупки по завышенным ценам и т. п.) с подчиненными предприятиями и организациями. Возбуждены уголовные дела.

В ГУПР в среду ситуацию никак не прокомментировали.

В отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела по статьям 430 (Получение взятки) и 432 (Пособничество во взяточничестве) Уголовного кодекса Беларуси. По этим статьям предполагается наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью.

Прощения не будет

На прошлой неделе за создание коррупционной схемы арестовали троих, в том числе и гендиректора предприятия "Ивацевичдрев" Владимира Шульгу , а также его сына, которого обвиняют в пособничестве.

Как сообщили в КГБ, предприятие закупало импортное сырье по завышенной стоимости через иностранные компании, зарегистрированные в Литве и Шотландии, которыми руководили сын Владимира Шульги и его знакомый. По примерным подсчетам, предприятию нанесен ущерб в 225 тысяч евро.



© Sputnik Сергей Гунеев Лукашенко о директоре "Ивацевичдрева": сам сел и сына посадил

Выступая во вторник перед коллективом предприятия "Речицадрев" президент Беларуси Александр Лукашенко заметил, что прощения по отношению к Шульге-старшему не будет . До 2012 года тот был директором концерна "Беллесбумпром", но был снят с должности после проверки Госконтроля.

"Это сверх наглости. Человеку один раз простили. Пуля пролетела возле уха. Отправили на завод — иди, работай на результат. Он начал воровством заниматься. Сам сел и сына посадил. И сколько еще пойдет за ним. И прощения не будет", — сказал белорусский лидер в эфире телеканала ОНТ во вторник.

Восемь лет

По подозрению в получении взятки был задержан заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бегун . Об этом сообщил Александр Лукашенко 21 марта во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании "Кроноспан".



© Фото: МЧС Беларуси Замминистра по ЧС полковник Бегун задержан за взятку

Высокопоставленного чиновника подозревают в получении взятки от бизнесмена за ввод в строй объекта с нарушением требований противопожарной безопасности.

Как отметил президент, замминистру грозит до 8 лет лишения свободы.

"Взятку брал. На месте взяли всех. Чего обижаться на меня? Все одинаковы перед законом: и министры, и замминистры. Светит восемь лет минимум. Доработался до генеральской должности, чтобы в тюрьме провести время", — цитирует слова главы государства БелТА.

В своих выступлениях Лукашенко неоднократно подчеркивал, что за выявленные факты коррупции будут наказывать нещадно. "Нужно держать коррупцию так, чтобы государство не вставало на дыбы", — сказал он на одной из своих пресс-конференций.