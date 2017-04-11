МИНСК, 12 апр – Sputnik. Первый случай отравления грибами зарегистрирован в Брестской области, сообщили в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

"В текущем году уже зарегистрирован один случай пищевого отравления грибами – сморчками", – сказали эпидемиологи.

По информации центра, 54-летний житель Ляховичского района с тошнотой и рвотой был помещен в реанимацию центральной районной больницы.

Специалисты отметили, что мужчина накануне ел собранные в лесу сморчки – грибы он вымочил, сварил и обжарил.

Сейчас пострадавший проходит курс лечения, медики его состояние оценивают как удовлетворительное.