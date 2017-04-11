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Уснувший за рулем водитель сбил велосипедиста в Жабинковском районе

12.04.2017 15:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 апр – Sputnik. Велосипедист погиб под колесами микроавтобуса, водитель которого уснул за рулем, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Уснувший за рулем водитель сбил велосипедиста в Жабинковском районе
© Фото: МВД Беларуси
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Авария произошла рано утром 12 апреля на 32-м километре дороги Р-7 "Каменец – Жабинка – Федьковичи".

"По предварительной информации: 28-летний водитель Iveco выехал на обочину и совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении велосипедиста", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что ехавший на велосипеде 25-летний мужчина от полученных травм умер на месте происшествия.

По информации ГАИ, водитель сбил велосипедиста из-за того, что уснул за рулем во время движения. Ранее данный автомобилист сто раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее автомобилист сто раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

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