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СК начал проверку по факту гибели мужчины в Гродно

12.04.2017 17:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 апр — Sputnik. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 54-летнего мужчины, упавшего со здания УВД в Гродно, сообщил Sputnik официальный представитель УСК по области Сергей Шершеневич.

Тело мужчины обнаружили в среду утром у здания Управления внутренних дел облисполкома в Гродно. Погибший оказался местным жителем 1963 года рождения. В УВД его приглашали для исследования на полиграфе.

СК начал проверку по факту гибели мужчины в Гродно
© Sputnik / Виктор Толочко
После беседы в гродненском УВД мужчину нашли разбившимся

"По сообщению об обнаружении 12 апреля у здания УВД Гродненского облисполкома тела мужчины на месте происшествия работают следователи Гродненского межрайонного отдела Следственного комитета", — рассказал в среду представитель УСК.

В рамках проверки для установления причины смерти мужчины назначили судмедэкспертизу.

"Изучается личность умершего, обстоятельства его нахождения в УВД Гродненского облисполкома. Проводится комплекс всех необходимых следственных действий", — добавил собеседник Sputnik.

Как уточнил Шершеневич, правовая оценка произошедшему будет дана по результатам проверки.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Тело гродненца, которого приглашали на проверку полиграфом, обнаружили в среду у здания УВД Гродненского облисполкома.

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