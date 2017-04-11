МИНСК, 12 апр — Sputnik. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 54-летнего мужчины, упавшего со здания УВД в Гродно, сообщил Sputnik официальный представитель УСК по области Сергей Шершеневич.

Тело мужчины обнаружили в среду утром у здания Управления внутренних дел облисполкома в Гродно. Погибший оказался местным жителем 1963 года рождения. В УВД его приглашали для исследования на полиграфе.



© Sputnik / Виктор Толочко После беседы в гродненском УВД мужчину нашли разбившимся

"По сообщению об обнаружении 12 апреля у здания УВД Гродненского облисполкома тела мужчины на месте происшествия работают следователи Гродненского межрайонного отдела Следственного комитета", — рассказал в среду представитель УСК.

В рамках проверки для установления причины смерти мужчины назначили судмедэкспертизу.

"Изучается личность умершего, обстоятельства его нахождения в УВД Гродненского облисполкома. Проводится комплекс всех необходимых следственных действий", — добавил собеседник Sputnik.

Как уточнил Шершеневич, правовая оценка произошедшему будет дана по результатам проверки.