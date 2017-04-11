МИНСК, 12 апр – Sputnik. Кроссовер Renault Duster изъяли у жителя Полоцка, который рыбачил на озере в Россонском районе с приятелем с использованием сетей, сообщила Sputnik в среду официальный представитель Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Ольга Громович.



© Sputnik Максим Блинов Браконьеров с ружьем и тепловизором задержали в Борисовском районе

В настоящее время в Беларуси действует "нерестовый" запрет на рыбалку: при любительском рыболовстве применяется ряд запретов и ограничений, в том числе по видам рыбы и количеству снастей.

"У жителя Полоцка изъят автомобиль Renault Duster с прицепом, на котором он и его товарищ приехали на незаконную рыбалку", – сказала Громович.

Она также уточнила, что в отношении мужчин будет возбуждено уголовное дело по факту браконьерства.

По информации Госинспекции, у "рыбаков" были изъяты две сети длиной 120 метров, более 115 особей рыбы. Браконьерам придется возместить в бюджет 4,6 тысячи рублей.