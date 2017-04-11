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Кроссовер Renault забрали у жителя Полоцка за "рыбалку" сетями
12.04.2017 17:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 апр – Sputnik. Кроссовер Renault Duster изъяли у жителя Полоцка, который рыбачил на озере в Россонском районе с приятелем с использованием сетей, сообщила Sputnik в среду официальный представитель Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Ольга Громович.
© Sputnik Максим Блинов
В настоящее время в Беларуси действует "нерестовый" запрет на рыбалку: при любительском рыболовстве применяется ряд запретов и ограничений, в том числе по видам рыбы и количеству снастей.
"У жителя Полоцка изъят автомобиль Renault Duster с прицепом, на котором он и его товарищ приехали на незаконную рыбалку", – сказала Громович.
Она также уточнила, что в отношении мужчин будет возбуждено уголовное дело по факту браконьерства.
По информации Госинспекции, у "рыбаков" были изъяты две сети длиной 120 метров, более 115 особей рыбы. Браконьерам придется возместить в бюджет 4,6 тысячи рублей.
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Браконьерам, у которых из снастей были 2 сети длиной более 100 метров, придется возместить в бюджет 4,6 тысячи рублей.
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