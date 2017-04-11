﻿ Кроссовер Renault забрали у жителя Полоцка за "рыбалку" сетями. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кроссовер Renault забрали у жителя Полоцка за "рыбалку" сетями

12.04.2017 17:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 12 апр – Sputnik. Кроссовер Renault Duster изъяли у жителя Полоцка, который рыбачил на озере в Россонском районе с приятелем с использованием сетей, сообщила Sputnik в среду официальный представитель Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Ольга Громович.

Кроссовер Renault забрали у жителя Полоцка за "рыбалку" сетями
© Sputnik Максим Блинов
Браконьеров с ружьем и тепловизором задержали в Борисовском районе

В настоящее время в Беларуси действует "нерестовый" запрет на рыбалку: при любительском рыболовстве применяется ряд запретов и ограничений, в том числе по видам рыбы и количеству снастей.

"У жителя Полоцка изъят автомобиль Renault Duster с прицепом, на котором он и его товарищ приехали на незаконную рыбалку", – сказала Громович.

Она также уточнила, что в отношении мужчин будет возбуждено уголовное дело по факту браконьерства.

По информации Госинспекции, у "рыбаков" были изъяты две сети длиной 120 метров, более 115 особей рыбы. Браконьерам придется возместить в бюджет 4,6 тысячи рублей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Браконьерам, у которых из снастей были 2 сети длиной более 100 метров, придется возместить в бюджет 4,6 тысячи рублей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
СК начал проверку по факту гибели мужчины в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика