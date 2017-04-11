МИНСК, 12 апр – Sputnik. Брестские спасатели извлекли из вентиляционной шахты в одном из домов областного центра провалившуюся туда кошку, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.

По информации спасателей, животное оказалось в вентканале несколько дней назад, упав с 30-метровой высоты.

"Неравнодушные люди обратились за помощью в МЧС. Несмотря на то что подобные случаи не входят в задачи службы по чрезвычайным ситуациям, в городском отделе по ЧС откликнулись на просьбу", – сказали в ведомстве.

По информации МЧС, определить, где именно застряла кошка, оказалось непросто – спасателям пришлось изучать проектную документацию н адом и привлекать к этой работе строителей.

В ведомстве уточнили, что животное находилось на уровне первого этажа: кошку через проделанное в стене отверстие достали из шахты.