16 апреля верующие отметят один из главных праздников – Пасху. По традиции в этот день проходят религиозные мероприятия, в которых участвует большое количество людей. В связи с этим МЧС призывает жителей района соблюдать основные правила безопасного поведения.

Правила безопасности при посещении культовых зданий и сооружений

— во время религиозных мероприятий свечи и легковоспламеняющиеся предметы следует держать подальше от одежды окружающих. Если на человеке вспыхнула одежда, нужно как можно быстрее погасить пламя. Постарайтесь сорвать с пострадавшего загоревшуюся одежду. Если же это сделать невозможно, погасите ее водой или накиньте на человека плотную ткань. Наложите на пораженные места повязку из бинта или чистой ткани. При обширных ожогах заверните пострадавшего в чистую простыню, срочно вызовите скорую помощь;

— если одежда загорелась на вас, ни в коем случае не поддавайтесь панике и не бегите — пламя разгорится еще сильнее. Чтобы сбить его, падайте на землю и катайтесь. Постарайтесь быстро сбросить горящую одежду. После того, как огонь удастся потушить, незамедлительно обратитесь в скорую медицинскую помощь;

— придя домой из храма, поставьте зажженные свечи в несгораемые подставки подальше от легковоспламеняющихся предметов.

Правила безопасности при посещении кладбищ:

— не бросайте горящие спички и окурки;

— не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек;

— не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;

— во избежание распространения огня очистите территорию от мусора и сухой травы;

— не оставляйте на освещенном солнцем пространстве бутылки или осколки стекла.

Если вы не можете потушить пожар своими силами, позвоните в службу спасения (телефон 101, 112) и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и как туда доехать.

Непосредственно во время проведения пасхальных мероприятий на религиозных объектах будет организовано дежурство работников Ляховичского РОЧС.

Валерий РЕВИНСКИЙ, начальник РОЧС.