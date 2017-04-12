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Звезда "Обитаемого острова" выпрыгнул из окна дома в Москве
13.04.2017 09:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 апр – Sputnik. Российский актер Василий Степанов, который сыграл главную роль в фантастическом фильме "Обитаемый остров", выпрыгнул из окна дома в Москве, сообщило
© Sputnik Евгения Новоженина
Сообщается, что инцидент в российской столице произошел в понедельник 10 апреля на улице Давыдковской.
"Степанов выбросился из окна жилого пятиэтажного дома, после падения остался жив, от госпитализации отказался", – сказал источник.
Актер упал с третьего этажа, при этом известно, что Степанов сам выпрыгнул из окна.
В ГУМВД по Москве подтвердили данный факт, не уточнив при этом подробностей произошедшего.
"По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято решение", – сообщил представитель главка МВД.
Степанов стал известен благодаря главной роли в фильме Федора Бондарчука "Обитаемый остров", снятого по одноименному роману братьев Стругацких.
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В полиции факт инцидента подтвердили, не уточнив при этом обстоятельства произошедшего.
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