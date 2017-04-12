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Звезда "Обитаемого острова" выпрыгнул из окна дома в Москве

13.04.2017 09:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 апр – Sputnik. Российский актер Василий Степанов, который сыграл главную роль в фантастическом фильме "Обитаемый остров", выпрыгнул из окна дома в Москве, сообщило РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Звезда "Обитаемого острова" выпрыгнул из окна дома в Москве
© Sputnik Евгения Новоженина
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Сообщается, что инцидент в российской столице произошел в понедельник 10 апреля на улице Давыдковской.

"Степанов выбросился из окна жилого пятиэтажного дома, после падения остался жив, от госпитализации отказался", – сказал источник.

Актер упал с третьего этажа, при этом известно, что Степанов сам выпрыгнул из окна.

В ГУМВД по Москве подтвердили данный факт, не уточнив при этом подробностей произошедшего.

"По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято решение", – сообщил представитель главка МВД.

Степанов стал известен благодаря главной роли в фильме Федора Бондарчука "Обитаемый остров", снятого по одноименному роману братьев Стругацких. 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 34
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В полиции факт инцидента подтвердили, не уточнив при этом обстоятельства произошедшего.

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