В Могилеве четвертую неделю ищут пропавшего Леонида Шибуневского. 58-летний мужчина ушел из дома утром 21 марта и не вернулся, сообщили в УВД Могоблисполкома .

Приметы пропавшего: на вид 55−60 лет, рост 170−175 см, среднего телосложения, волос седой короткий, глаза зеленые, нос прямой средний, рот средний, губы средние.

Был одет: кепка драповая черного цвета, куртка кожаная удлиненная черного цвета, свитер бежевого цвета из тонкой ткани, джинсы темно-синего цвета, туфли черного цвета.

Особые приметы: носит усы, на обеих ногах в области икроножных мышц имеются послеоперационные шрамы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Леонида Шибуневского, просят сообщить в Ленинский РОВД по телефонам: 8 0222 29−58−89, 29−58−83, 29−50−76, 8044 741−94−66, 8029 241−94−66 или 102.