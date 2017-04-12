﻿ В Могилеве четвертую неделю ищут пропавшего 58-летнего мужчину. 21.by
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В Могилеве четвертую неделю ищут пропавшего 58-летнего мужчину

13.04.2017 10:02 — ЧП | Tut.by  
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В Могилеве четвертую неделю ищут пропавшего Леонида Шибуневского. 58-летний мужчина ушел из дома утром 21 марта и не вернулся, сообщили в УВД Могоблисполкома.

Приметы пропавшего: на вид 55−60 лет, рост 170−175 см, среднего телосложения, волос седой короткий, глаза зеленые, нос прямой средний, рот средний, губы средние.

Был одет: кепка драповая черного цвета, куртка кожаная удлиненная черного цвета, свитер бежевого цвета из тонкой ткани, джинсы темно-синего цвета, туфли черного цвета.

Особые приметы: носит усы, на обеих ногах в области икроножных мышц имеются послеоперационные шрамы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Леонида Шибуневского, просят сообщить в Ленинский РОВД по телефонам: 8 0222 29−58−89, 29−58−83, 29−50−76, 8044 741−94−66, 8029 241−94−66 или 102.

 
Теги: Могилев
 
 
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Леонид Шибуневский ушел из дома утром 21 марта и не вернулся.

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