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Белорус признался в кибермошенничестве в США

13.04.2017 10:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 апр — Sputnik. Пять мигрантов из Беларуси и России признались в США в кибермошенничестве в отношении трех американских компаний, сообщили в четверг в Министерстве юстиции США.

Белорус признался в кибермошенничестве в США
© RUPTLY.
Опубликованы кадры задержания российского хакера Левашова

По информации американского Минюста, мигранты занимались кражей персональных данных кредитных и дебитовых карточек. В результате их действий три американские компании получили ущерб в размере пяти миллионов долларов.

Подозреваемые сами обратились к властям, среди них – 33-летняя Ирина Федосеева, 29-летний Тимур Сафин, 34-летний Дмитрий Федосеев, 22-летняя Кристина Герасимова и 26-летний Сергей Потапов, гражданин Беларуси.

Предполагается, что подозреваемые состояли в сговоре с хакерами и вторгались в компьютерные сети. Преступления происходили с 2014 года, а вырученные деньги тратили на покупки,  в том числе продукции Apple.

Судебные слушания по делу пройдут в июне и сентябре, подозреваемым грозит вплоть до 12 лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Выходец из республики и четверо россиян нанесли трем американским компаниям ущерб в размере 5 миллионов долларов США.

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