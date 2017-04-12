МИНСК, 13 апр — Sputnik. Пять мигрантов из Беларуси и России признались в США в кибермошенничестве в отношении трех американских компаний, сообщили в четверг в Министерстве юстиции США.

По информации американского Минюста, мигранты занимались кражей персональных данных кредитных и дебитовых карточек. В результате их действий три американские компании получили ущерб в размере пяти миллионов долларов.

Подозреваемые сами обратились к властям, среди них – 33-летняя Ирина Федосеева, 29-летний Тимур Сафин, 34-летний Дмитрий Федосеев, 22-летняя Кристина Герасимова и 26-летний Сергей Потапов, гражданин Беларуси.

Предполагается, что подозреваемые состояли в сговоре с хакерами и вторгались в компьютерные сети. Преступления происходили с 2014 года, а вырученные деньги тратили на покупки, в том числе продукции Apple.

Судебные слушания по делу пройдут в июне и сентябре, подозреваемым грозит вплоть до 12 лет лишения свободы.