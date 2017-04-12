﻿ В Минске задержан №11 из списка самых влиятельных бизнесменов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске задержан №11 из списка самых влиятельных бизнесменов

13.04.2017 10:34 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 апр — Sputnik. Белорусские СМИ сообщили о задержании одного из крупнейших бизнесменов страны Виталия Арбузова по подозрению в неуплате налогов.

В Минске задержан №11 из списка самых влиятельных бизнесменов
© Фото: www.pexels.com
Неприкасаемых у нас нет: анализируем рискованный рейтинг

"Арбузова задержали в среду. О том, что к нему были вопросы у правоохранительных органов, было известно еще в прошлом году, он какое-то время не появлялся в стране, но потом, кажется, все решилось. Оказалось, не все", — сообщает в четверг портал tut.by со ссылкой на свой источник.

По информации второго источника ресурса, дело в отношении руководителя холдинга Fenox Global Group ведет Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. Статья 243 — Уклонение от уплаты сумм налогов. В правоохранительных органах пока эту информацию не комментируют.

Виталий Арбузов — владелец холдинга Fenox Global Group, который занимается производством и продажей автокомпонентов для российских и европейских автопроизводителей. В его активах, помимо доли в СП ЗАО "Юнисон", также зарегистрированная в США венчурная компания Fenox Venture Capital.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В правоохранительных органах Беларуси информацию о задержании главы холдинга Fenox Виталия Арбузова пока не подтверждают, но и не опровергают.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Белорус признался в кибермошенничестве в США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика