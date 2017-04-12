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В Минске задержан №11 из списка самых влиятельных бизнесменов
13.04.2017 10:34 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 апр — Sputnik. Белорусские СМИ сообщили о задержании одного из крупнейших бизнесменов страны Виталия Арбузова по подозрению в неуплате налогов.
© Фото: www.pexels.com
"Арбузова задержали в среду. О том, что к нему были вопросы у правоохранительных органов, было известно еще в прошлом году, он какое-то время не появлялся в стране, но потом, кажется, все решилось. Оказалось, не все", — сообщает в четверг портал
По информации второго источника ресурса, дело в отношении руководителя холдинга Fenox Global Group ведет Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. Статья 243 — Уклонение от уплаты сумм налогов. В правоохранительных органах пока эту информацию не комментируют.
Виталий Арбузов — владелец холдинга Fenox Global Group, который занимается производством и продажей автокомпонентов для российских и европейских автопроизводителей. В его активах, помимо доли в СП ЗАО "Юнисон", также зарегистрированная в США венчурная компания Fenox Venture Capital.
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В правоохранительных органах Беларуси информацию о задержании главы холдинга Fenox Виталия Арбузова пока не подтверждают, но и не опровергают.
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