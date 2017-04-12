МИНСК, 13 апр – Sputnik. Микроавтобус Volkswagen попал в лобовое ДТП с автомобилем ГАЗель в Брянской области, сообщило ГУ МЧС по области в четверг утром.



© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома Уснувший за рулем водитель сбил велосипедиста в Жабинковском районе

Авария произошла около 08:00 на 12-километре автотрассы Брянск – Новозыбков. Как сообщают местные СМИ, на дороге столкнулись Volkswagen Transporter с белорусскими номерами, ГАЗель с хлебом, микроавтобус Ford и большегрузный автомобиль Renault Magnum.

В аварии, по предварительным данным, пострадали пять человек, все раненые были доставлены в больницы Брянска.

В настоящее время движение по трассе затруднено, сотрудники ГИБДД проводят по факту аварии проверку.