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Во время сноса на площадке "БелЭкспо" нашли снаряд - работают саперы
На месте демонтажа выставочного комплекса «БелЭкспо» нашли снаряд. Об этом TUT.BY сообщили очевидцы. Снаряд нашли во время проведения земляных работ.
По предварительной информации, рабочие нашли авиабомбу. На месте работает саперно-пиротехническая группа.
(Будет дополнено).
Напомним, 10 апреля начался разбор НВЦ «БелЭкспо» в Минске. На его месте арабский инвестор построит многофункциональный комплекс. Площадку под строительство планируют сдать к сентябрю.
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По предварительной информации, рабочие нашли авиабомбу.
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