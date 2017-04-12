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Во время сноса на площадке "БелЭкспо" нашли снаряд - работают саперы

13.04.2017 12:03 — ЧП | Tut.by  
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На месте демонтажа выставочного комплекса «БелЭкспо» нашли снаряд. Об этом TUT.BY сообщили очевидцы. Снаряд нашли во время проведения земляных работ.


По предварительной информации, рабочие нашли авиабомбу. На месте работает саперно-пиротехническая группа.

(Будет дополнено).


Напомним, 10 апреля начался разбор НВЦ «БелЭкспо» в Минске. На его месте арабский инвестор построит многофункциональный комплекс. Площадку под строительство планируют сдать к сентябрю.

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Теги: Минск
 
 
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По предварительной информации, рабочие нашли авиабомбу.

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