На месте демонтажа выставочного комплекса «БелЭкспо» нашли снаряд. Об этом TUT.BY сообщили очевидцы. Снаряд нашли во время проведения земляных работ.





По предварительной информации, рабочие нашли авиабомбу. На месте работает саперно-пиротехническая группа.

(Будет дополнено).





Напомним, 10 апреля начался разбор НВЦ «БелЭкспо» в Минске. На его месте арабский инвестор построит многофункциональный комплекс. Площадку под строительство планируют сдать к сентябрю.

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