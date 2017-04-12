МИНСК, 13 апр — Sputnik. В Беларуси задержан один из самых известных и успешных белорусских бизнесменов — руководитель холдинга Fenox Global Group Виталий Арбузов , сообщил Sputnik источник, знакомый с ситуацией.

В правоохранительных органах, в том числе в Комитете госконтроля и в КГБ, данную информацию пока не подтверждают.

"Арбузов задержан. Претензии правоохранительных органов у него были и раньше, но бизнесмен, имеющий основной бизнес в США, не афишировал свои прилеты в Беларусь. Когда об этом стало больше известно, и произошло задержание", — сказал собеседник агентства.

Какие претензии у государства?

По словам собеседника Sputnik, основные претензии государства к бизнесмену — сокрытие или неуплата налогов. Источник уточнил, что, по неподтвержденной информации, сумма налоговой недоимки составляет 50 тысяч долларов.

"Возможно, недоимка насчитана в евро, но стоит отметить, что в вину Арбузову вменяют гораздо большую сумму", — сказал собеседник агентства.

Между тем, белорусские СМИ в четверг сообщают со ссылкой на свои источники, что дело в отношении главы Fenox Global Group ведет Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. Ему вменяется в вину правонарушение по статье 243 УК Беларуси — "уклонение от уплаты сумм налогов".

Что известно о белорусском бизнесмене?

Виталий Арбузов, отметивший, кстати, свое пятидесятилетие 2 апреля 2017 года, родился в Краснополье Могилевской области, закончил Белорусский политехнический институт по специальности "металлорежущие станки и инструменты". Через три года после получения специальности, в 1989 году, он реализовал полученные в вузе навыки в собственном деле. Этот год принято считать годом основания компании Fenox и началом карьеры предпринимателя.

Арбузов лично является автором и соавтором многих разработок, которые сегодня внедрены и производятся на более чем 10 заводах Fenox Global Group. В патентных базах СНГ его фамилия упоминается как соавтора шарового шарнира, дискового тормоза с механизмом стояночного тормоза, устройства для облегчения запуска двигателя внутреннего сгорания.

В 1995 году Арзубов купил у компании Siemens большую партию оборудования, фактически целый завод, после чего он стал собственником восточногерманского предприятия Bremse Hydraulik. Так у Арбузова появилась компания Fenox Automative, ставшая источником поступления валюты. Вместе с заводом и оборудованием бизнесмену достались и его клиенты, и заказы. Первым из них стала входящая в состав холдинга Continental компания АТЕ. "Фенокс" на много лет превратился в ее субконтрактора, поставляя скобы переднего тормоза и тормозные цилиндры для конвейерной сборки на Audi и Volkswagen.

Сейчас главный западный клиент холдинга — другой известный производитель автокомпонентов, компания TRW. Через нее заводы Арбузова поставляют свою продукцию на конвейеры Audi, Volkswagen и Fiat.

В середине 90-х годов Арбузов решил ориентироваться на постсоветское пространство и перевез часть оборудования из Германии в Минск, разместив его на арендуемых площадях.

В 2005 году Арбузов выкупил долю в ПКУП "708 механический завод Мингорисполкома" и стал акционером СОАО "Минский завод автомобильной комплектации". Позже часть объемов (около 25%) была передана на аутсорсинг.

Сейчас Fenox Automative Сomponents — известный субконтрактор на европейском рынке и один из крупнейших в СНГ игроков по производству и дистрибуции тормозных систем, систем охлаждения, подвесок, электрических систем, систем трансмиссии и рулевого управления. На вторичном рынке СНГ его доля по некоторым позициям составляет 50%. Предприятия подразделения также являются поставщиками на конвейеры АвтоВАЗа, УАЗа и отечественных МАЗа и МТЗ.

Сейчас на Беларусь приходится не более 5% всего оборота группы. Долгое время Арбузова связывали в основном с супермаркетами "Престон", первый из которых был открыт в 1994 году.

В принадлежащий Арбузову Fenox Global Group входят еще несколько подразделений — это сеть магазинов "Престон", развивавшаяся в конце 1990-х — начале 2000-х годов и считавшаяся тогда одной из лучших в Минске.

В конце 2000-х годов бизнесмен начал серьезный проект в недвижимости, стал заказчиком строительства гигантского торгово-развлекательного комплекса Preston Plaza, но затем отказался от этого проекта и продал свою долю в нем.

Вместо этого бизнесмен занялся строительством, создал две подрядные компании, которые реализовали несколько знаковых проектов.

Сейчас Арбузов инвестирует в медицинские исследования, производство нанотрубок, а его вложения в американские и азиатские стартапы в потребительском интернете, интернет-торговле и в программном обеспечении уже дают неплохую отдачу.

В 2011 году с американским партнером Арбузов создал Fenox Venture Capital в Силиконовой долине. Компания вложила деньги в несколько десятков калифорнийских стартапов, получив хорошую прибыль на перепродаже их крупным инвестиционным фондам США и Германии.

В 2013 году Fenox Venture Capital вышла на рынок Юго-Восточной Азии, создав совместное предприятие с японской инвестиционной компанией IMJ Corporation of Japan — IMJ Fenox. Ее центральный офис находится в Сингапуре, филиалы в Джакарте и Токио. Цель та же — поиск перспективных стартапов в интернете и их поддержка. На март 2014 года в портфолио IMJ Fenox входило уже около десятка активов в Малайзии, Индонезии, Японии, на Филиппинах.