МИНСК, 13 апр — Sputnik. Снаряд времен Великой Отечественной войны был обнаружен на территории демонтируемого выставочного комплекса "БелЭкспо" на улице Янки Купалы в Минске, сообщил Sputnik в четверг официальный представитель Минского городского УМЧС Александр Попко.

Опасную находку сделали во время сноса здания, который проводится в эти дни.

"На месте для обеспечения безопасности дежурят сотрудники МЧС", — сказал Попко.

Как сообщают очевидцы, в настоящее время на стройплощадке работают сотрудники саперно-пиротехнической группы.

"БелЭкспо" и здание 2-й городской больницы на Купалы сносят для строительства инвестором из ОАЭ многофункционального комплекса — предполагается, что на этом месте появится не только большой центр для отдыха и работы, но и места с шезлонгами, а также ресторан.