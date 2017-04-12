МИНСК, 13 апр – Sputnik. Гражданин России лишился при пресечении польско-белорусской границы крупной суммы денег, которую у него изъяли из-за отсутствия декларации, сообщили Sputnik в четверг в Брестской таможне.

По информации таможни, 47-летний водитель автомобиля Ford Explorer ехал в Беларусь через пункт таможенного оформления "Домачево" и выбрал для движения "зеленый" коридор.

"В ходе таможенного контроля среди личных вещей гражданина сотрудниками таможни обнаружено 16,6 тысячи долларов США, 1150 евро и 33 тысячи российских рублей", – сказали собеседники Sputnik.

В таможне отметили, что сумма, превышающая эквивалент разрешенного перемещения через границу – 10 тысяч долларов, изъята до решения суда.

В отношении мужчины был начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.5 КоАП.

Согласно белорусскому законодательству, если гражданин везет через границу более 10 тысяч долларов, он должен задекларировать всю сумму.