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Бомба у "БелЭкспо": к стройке никого не пускают
13.04.2017 14:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 апр — Sputnik. Сотрудники МЧС и саперы работают на месте обнаружения снаряда времен Великой Отечественной войны на территории бывшего корпуса НВЦ "БелЭкспо", передает корреспондент Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Немецкая 250-килограммовая бомба времен Великой Отечественной войны была найдена во время земляных работ утром в четверг, откопал боеприпас экскаваторщик.
"Я копал, увидел подозрительный предмет и сообщил. Оказалось, что это бомба", – рассказал рабочий по имени Вячеслав.
Как передает корреспондент Sputnik, на место обнаружения бомбы никого не пускают, также запрещают проводить фото- и видеосъемку. На месте сейчас работают сотрудники МЧС.
Здания НВЦ "БелЭкспо" и 2-й городской больницы, расположенные на улице Купалы в Минске, сносят для возведения инвестором из ОАЭ многофункционального комплекса, который будет включать в том числе бизнес-центр и ресторан.
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В комментарии Sputnik один из рабочих, участвующих в сносе выставочного комплекса, рассказал об опасной находке.
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