|
У двух водителей на границе изъяли крупные суммы, которые они везли без декларирования
На днях у 47-летнего водителя Ford Explorer при въезде в Беларусь изъяли 6,6 тысячи долларов, 33 тысячи российских рублей и около тысячи евро. На такую сумму мужчина превысил лимит ввозимой через границу валюты без процедуры декларирования. Подробности
Суммы более 10 тысяч долларов в эквиваленте можно провозить единовременно через границу только при условии декларирования. Но многие граждане забывают об этом.
47-летний водитель Ford Explorer следовал в Беларусь через пункт «Домачево». Он выбрал зеленый коридор. Но в ходе таможенного контроля среди личных вещей у него нашли 16,6 тысячи долларов, 1150 евро и 33 тысячи российских рублей.
До решения суда у водителя изъята превышающая лимит сумма: 6,6 тысячи долларов, все евро и российские рубли.
Похожий случай произошел в этом же пункте оформления несколькими днями ранее. Зеленый коридор для выезда из Беларуси выбрал 49-летний россиянин на микроавтобусе Volkswagen Transporter.
«После пересечения линии выезда из зеленого коридора он заявил должностному лицу о перемещении через границу свыше 9645 евро. В ходе таможенного контроля кроме заявленной суммы у россиянина обнаружено еще 3,3 тысячи евро и 200 долларов США, которые он пытался сокрыть в визитнице», — сообщают на Брестской таможне.
В итоге до решения суда изъята разница в 3,5 тысячи евро и 200 долларов.
В обоих случаях по фактам недекларирования начат административный процесс по ч. 2 ст. 14.5 КоАП.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На днях у 47-летнего водителя Ford Explorer при въезде в Беларусь изъяли 6,6 тысяч долларов, 33 тысячи российских рублей и около тысячи евро.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии