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У двух водителей на границе изъяли крупные суммы, которые они везли без декларирования

13.04.2017 14:54 — ЧП | Tut.by  
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На днях у 47-летнего водителя Ford Explorer при въезде в Беларусь изъяли 6,6 тысячи долларов, 33 тысячи российских рублей и около тысячи евро. На такую сумму мужчина превысил лимит ввозимой через границу валюты без процедуры декларирования. Подробности сообщает Брестская таможня.


Фото: Брестская таможня

Суммы более 10 тысяч долларов в эквиваленте можно провозить единовременно через границу только при условии декларирования. Но многие граждане забывают об этом.

47-летний водитель Ford Explorer следовал в Беларусь через пункт «Домачево». Он выбрал зеленый коридор. Но в ходе таможенного контроля среди личных вещей у него нашли 16,6 тысячи долларов, 1150 евро и 33 тысячи российских рублей.

До решения суда у водителя изъята превышающая лимит сумма: 6,6 тысячи долларов, все евро и российские рубли.

Похожий случай произошел в этом же пункте оформления несколькими днями ранее. Зеленый коридор для выезда из Беларуси выбрал 49-летний россиянин на микроавтобусе Volkswagen Transporter.

«После пересечения линии выезда из зеленого коридора он заявил должностному лицу о перемещении через границу свыше 9645 евро. В ходе таможенного контроля кроме заявленной суммы у россиянина обнаружено еще 3,3 тысячи евро и 200 долларов США, которые он пытался сокрыть в визитнице», — сообщают на Брестской таможне.

В итоге до решения суда изъята разница в 3,5 тысячи евро и 200 долларов.

В обоих случаях по фактам недекларирования начат административный процесс по ч. 2 ст. 14.5 КоАП.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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На днях у 47-летнего водителя Ford Explorer при въезде в Беларусь изъяли 6,6 тысяч долларов, 33 тысячи российских рублей и около тысячи евро.

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