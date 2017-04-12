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На пожаре в Минском районе погиб мужчина (ВИДЕО)

13.04.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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12 апреля в 17.18 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом доме, расположенном в п. Михановичи Минского района. При подъезде к месту вызова подразделений МЧС по внешним признакам наблюдалось открытое горение двух домов: один неэксплуатируемый, второй используется под дачу.

В ходе дальнейшей разведки было установлено, что на данной территории на расстоянии 40 м происходит горение еще одного неэксплуатируемого жилого дома, в результате теплового воздействия создалась угроза распространения горения на соседние здания, находящиеся на расстоянии 5 м. от пожара.

При разборке и проливке конструкций в неэксплуатируемом жилом доме на полу в комнате обнаружен труп мужчины.

В результате пожара огнем уничтожены 2 неэксплуатируемых жилых дома, уничтожена крыша и выгорел изнутри дом под дачу, повреждена стена на площади 5 кв. м. неэксплуатируемого жилого дома.

Причина пожара в настоящее время устанавливается. Возможность возникновения пожара по причине выжигания сухой растительности не подтвердилась.

МЧС Республики Беларусь

 
 
 
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12 апреля в 17.18 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом доме, расположенном в п. Михановичи Минского района. При подъезде к месту вызова...

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