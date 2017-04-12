﻿ ДТП возле Слуцка: ГАЗ и Ford оказали в кювете, грузовик перевернулся. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ДТП возле Слуцка: ГАЗ и Ford оказали в кювете, грузовик перевернулся

13.04.2017 15:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 апр – Sputnik. Два автомобиля вылетели в кювет в результате ДТП вблизи Слуцка, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Минского облисполкома.

ДТП возле Слуцка: ГАЗ и Ford оказали в кювете, грузовик перевернулся
© Фото: Типичный Брянск / ВК
ДТП под Брянском: пять человек в больнице, один с тяжелой травмой

Авария произошла днем в четверг на 87-м километре автодороги Минск – Слуцк.

"По предварительной информации, а аварии пострадал один из водителей", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что в настоящее время информация уточняется, на месте работают прибывшие инспекторы ГАИ.

В управлении не рассказали, из-за чего произошла авария ссылаясь на то, что пока проводится проверка и точных данных об обстоятельствах ДТП нет.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительным данным, в аварии пострадал один из водителей, в настоящее время на месте работают сотрудники ГАИ,

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
ДТП под Брянском: пять человек в больнице, один с тяжелой травмой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика