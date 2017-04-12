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ДТП возле Слуцка: ГАЗ и Ford оказали в кювете, грузовик перевернулся
13.04.2017 15:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 апр – Sputnik. Два автомобиля вылетели в кювет в результате ДТП вблизи Слуцка, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Минского облисполкома.
Авария произошла днем в четверг на 87-м километре автодороги Минск – Слуцк.
"По предварительной информации, а аварии пострадал один из водителей", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что в настоящее время информация уточняется, на месте работают прибывшие инспекторы ГАИ.
В управлении не рассказали, из-за чего произошла авария ссылаясь на то, что пока проводится проверка и точных данных об обстоятельствах ДТП нет.
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По предварительным данным, в аварии пострадал один из водителей, в настоящее время на месте работают сотрудники ГАИ,
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