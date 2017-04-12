МИНСК, 13 апр – Sputnik. Два автомобиля вылетели в кювет в результате ДТП вблизи Слуцка, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Авария произошла днем в четверг на 87-м километре автодороги Минск – Слуцк.

"По предварительной информации, а аварии пострадал один из водителей", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что в настоящее время информация уточняется, на месте работают прибывшие инспекторы ГАИ.

В управлении не рассказали, из-за чего произошла авария ссылаясь на то, что пока проводится проверка и точных данных об обстоятельствах ДТП нет.