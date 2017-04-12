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ДТП под Брянском: пять человек в больнице, один с тяжелой травмой
13.04.2017 15:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 апр — Sputnik. Пятеро пострадавших во время аварии в ДТП под Брянском доставлены в областную больницу Брянска, сообщают в группе "Типичный Брянск" в соцсети "ВКонтакте" очевидцы.
Авария
"К нам в больницу уже три скорые и одна реанимация приехали, все операционные наготове. В основном все с переломами", — пишет пользователь соцсети.
По словам очевидцев, у одного водителя серьезные травмы головы, у остальных — переломы.
Пользователи соцсетей также отмечают, что еще 40 минут назад на месте происшествия была пробка.
В УМВД России по Брянской области ситуацию не комментируют. На сайте ведомства сообщается, что по факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Пользователи соцсетей отмечают, что на месте ДТП была пробка, а в больницу привозили пострадавших с переломами.
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