МИНСК, 13 апр – Sputnik. Четырехлетняя девочка, которую сильно избил в Могилевком районе две недели назад 26-летний мужчина, умерла в больнице, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.



© Sputnik Виталий Белоусов Избивший 4-летнюю девочку житель Могилевщины взят под стражу

Инцидент произошел утром 31 марта . Девочку, находящуюся без сознания, обнаружили врачи бригады скорой, прибывшие на вызов в деревню Амховая-1. Установлено, что 26-летний местный житель, ранее судимый, избил дочку своей сожительницы, после чего ушел из дома, оставив девочку одну. Мать девочки в это время находилась на работе.

"Скончалась 4-летняя девочка, избитая сожителем матери в Могилевском районе", — сказала Гончарова.

Она также уточнила, что действия обвиняемого уже переквалифицированы на ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси — убийство заведомо малолетнего лица с особой жестокостью. Мужчине за совершенное грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

По словам собеседницы Sputnik, управление Следственного комитета по Могилевской области продолжает расследование уголовного дела.