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Избитая сельчанином в Могилевском районе 4-летняя девочка умерла
13.04.2017 16:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 апр – Sputnik. Четырехлетняя девочка, которую сильно избил в Могилевком районе две недели назад 26-летний мужчина, умерла в больнице, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.
© Sputnik Виталий Белоусов
Инцидент
"Скончалась 4-летняя девочка, избитая сожителем матери в Могилевском районе", — сказала Гончарова.
Она также уточнила, что действия обвиняемого уже переквалифицированы на ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси — убийство заведомо малолетнего лица с особой жестокостью. Мужчине за совершенное грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.
По словам собеседницы Sputnik, управление Следственного комитета по Могилевской области продолжает расследование уголовного дела.
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В настоящее время СК продолжает расследования инцидента в деревне Амховая, мужчина находится под стражей.
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