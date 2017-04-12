﻿ Избитая сельчанином в Могилевском районе 4-летняя девочка умерла. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Избитая сельчанином в Могилевском районе 4-летняя девочка умерла

13.04.2017 16:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 апр – Sputnik. Четырехлетняя девочка, которую сильно избил в Могилевком районе две недели назад 26-летний мужчина, умерла в больнице, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Избитая сельчанином в Могилевском районе 4-летняя девочка умерла
© Sputnik Виталий Белоусов
Избивший 4-летнюю девочку житель Могилевщины взят под стражу

Инцидент произошел утром 31 марта. Девочку, находящуюся без сознания, обнаружили врачи бригады скорой, прибывшие на вызов в деревню Амховая-1. Установлено, что 26-летний местный житель, ранее судимый, избил дочку своей сожительницы, после чего ушел из дома, оставив девочку одну. Мать девочки в это время находилась на работе.

"Скончалась 4-летняя девочка, избитая сожителем матери в Могилевском районе", — сказала Гончарова.

Она также уточнила, что действия обвиняемого уже переквалифицированы на ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси — убийство заведомо малолетнего лица с особой жестокостью. Мужчине за совершенное грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

По словам собеседницы Sputnik, управление Следственного комитета по Могилевской области продолжает расследование уголовного дела.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время СК продолжает расследования инцидента в деревне Амховая, мужчина находится под стражей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
ДТП возле Слуцка: ГАЗ и Ford оказали в кювете, грузовик перевернулся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика