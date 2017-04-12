Накануне празднования Пасхи, инспекцией надзора и профилактики Копыльского РОЧС проведены мониторинги церквей и храмов Копыльского района, в которых будут проходить праздничные службы.





Особое внимание уделялось состоянию подъездов к объектам, исправности средств связи, содержания эвакуационных путей и выходов, наличия и исправности технических средств противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения. Внимание акцентируется на вопросах безопасной эксплуатации печного отопления и использования открытого огня: свечи и другое. В ходе мониторингов были выявлены незначительные нарушения в области пожарной безопасности, которые будут исправлены в кратчайшие сроки.В период проведения Пасхальных мероприятий в Копыльском районе силами копыльских спасателей будет организовано дежурство.

МЧС напоминает основные правила, которые необходимо соблюдать в период проведения этих праздничных мероприятий:

— старайтесь не создавать большие скопления людей в помещениях церквей;

— не прислоняйтесь к зажженным свечам, лампадам;

— не приносите с собой легковоспламеняющиеся жидкости, горючие жидкости;

— не оставляйте детей, престарелых и пожилых граждан без присмотра;

— запрещается пребывать в местах проведения Пасхальных мероприятий в состоянии алкогольного опьянения.

Пасха и Радуница подразумевают под собой поминовение предков. Вполне естественно, что накануне и в эти дни, большая часть жителей города и района, выедут за город наводить порядок на кладбищах, а также на своих приусадебных участках. Работники Копыльского РОЧС напоминают: не забывайте о том, что на территории Копыльского района с 13 марта объявлен пожароопасный период: повсеместно запрещено сжигание пожнивных остатков, проведение сельхозпалов, выжигание растительного покрова, стерни, разведение костров на территориях объектов, откосах автомобильных и железных дорог, мелиоративных каналах, сельхозугодиях и прочих открытых территориях субъектов хозяйствования, в лесах и на торфомассивах.

Ведь даже дети знают прописную истину — от маленькой спички — большая беда. Если она все-таки произошла необходимо немедленно сообщить об этом в службу спасения по телефону «101» или «112». Будьте внимательны и следите за своей безопасностью, и безопасностью своих близких! Пусть праздник будет только в радость!

Татьяна ШЕСТАКОВА,

инспектор ГПиО Копыльского РОЧС