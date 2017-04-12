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Посольство в Москве: данных о белорусах в ДТП под Брянском пока нет

13.04.2017 17:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 апр – Sputnik. Посольство России в Беларуси не располагает данными о том, пострадали ли граждане республики в ДТП под Брянском.

Посольство в Москве: данных о белорусах в ДТП под Брянском пока нет
© Фото: Типичный Брянск / ВК
ДТП под Брянском: пять человек в больнице, один с тяжелой травмой

Как сообщал ранее Sputnik, авария произошла в районе 08:00 на 12-м километре автотрассы Брянск — Новозыбков. На дороге столкнулись микроавтобусы Volkswagen Transporter (с белорусскими номерами), Ford, ГАЗель и фура Renault Magnum. По предварительным данным, пострадали девять человек. Они находятся в больнице, у одного из пострадавших – тяжелая травма.

"Пока информации о том, что пострадали граждане Беларуси в этом ДТП, не поступало. Экстренные службы РФ – МЧС, МВД, Минздрав, которые обычно работают на месте катастроф и подают уведомление в диппредставительство – на данный момент о пострадавших гражданах Беларуси посольство в Москве не извещали", – сказал в телефонном разговоре со Sputnik представитель белорусской дипмиссии.

Между тем, российские СМИ отмечают, что, предположительно, среди пострадавших в ДТП есть один гражданин Беларуси. Однако в посольстве не смогли подтвердить эту информацию.

В УМВД России по Брянской области ситуацию пока не комментируют. По факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

 
Теги: Минск
 
 
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На данный момент российские экстренные службы не извещали о пострадавших в ДТП гражданах Беларуси.

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