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Долговые обязательства обернулись для жительницы Несвижа уголовными делами
13.04.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)
Несвижским районным отделом Следственного комитета возбужден ряд уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Шкода Светланы Николаевны.
46-летняя жительница Несвижа подозревается в том, что путем обмана завладела денежными средствами граждан на сумму более 25 000 долларов США.
По данным следствия, противоправная деятельность подозреваемой совершалась в течение продолжительного времени, начиная с 2007 года. В тот период она являлась индивидуальным предпринимателем и, пользуясь доверчивостью знакомых предпринимателей, брала товар якобы для последующей его реализации, обещая вернуть деньги.
В качестве других предлогов взять в долг денежные средства женщина называла развитие бизнеса, дорогостоящие покупки, в том числе автомобили. Она писала кредиторам расписки, заранее не намериваясь выполнять взятые на себя обязательства.
Следствие располагает данными о десяти фактах мошеннических деяний. Имеются сведения о том, что потерпевших может быть значительно больше, в том числе из других регионов.
Граждане, пострадавшие от противоправных деяний Шкода С.В., могут обращаться в Несвижский РОСК по адресу: ул. Советская, 30, или сообщить об этом по телефону: 8(01770) 5-92-64, 8(029) 389-79-46.
Татьяна БЕЛОНОГ, официальный представитель УСК по Минской области
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Несвижским районным отделом Следственного комитета возбужден ряд уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Шкода Светланы Николаевны....
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