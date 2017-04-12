МИНСК, 13 апр — Sputnik. Трое ранее судимых мужчин были задержаны за совершение серии преступлений в Минске и Минской области, сообщили Sputnik в четверг в ГУВД Мингорисполкома.

Владелец автомобиля "ВАЗ 21063" сообщил в милицию, что его машина была похищена ночью со двора. Подозреваемые в угоне были оперативно установлены и задержаны.

Выяснилось, что трое приятелей (19, 25 и 35 лет) в одном из минских дворов вскрыли "Жигули", разбив боковое стекло. Однако уехать им не удалось, так как в автомобиле не было аккумулятора. После этого мужчины пытались вскрыть "Таврию", но тоже безуспешно. В конце концов, они проникли в другой автомобиль ВАЗ, необорудованный сигнализацией, его удалось завести.

"На похищенной машине приятели направились в Пуховичский район, где в одном из дачных домов похитили телевизор, одежду, алкоголь, музыкальный центр, картину, а также иное имущество, часть которого продали в Слуцком районе", — рассказали в ГУВД.

По дороге угнанный автомобиль сломался. Злоумышленники решили утопить его в озере. Сделать задуманное им помешали сотрудники милиции.

За совершение серии преступлений в отношении мужчин возбуждены уголовные дела. Подозреваемых задержали, они водворены в изолятор временного содержания.