В субботу утром, 8 апреля, в бассейне при сауне стадиона «Химик» в Светлогорске нашли тело мужчины. Нашла его уборщица. Погибший был сотрудником стадиона в должности ремонтировщика.



Фото: ranak.by

Как стало известно «Ранку» из проверенных источников, мужчине было 63 года.

Предполагается, что причиной смерти стала сердечная недостаточность, однако сказать точно пока не представляется возможным. Ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы.

Имеются сведения, что телесных повреждений на теле не обнаружено и смерть наступила от естественных причин.