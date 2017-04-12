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В бассейне стадиона "Химик" в Светлогорске нашли тело мужчины
В субботу утром, 8 апреля, в бассейне при сауне стадиона «Химик» в Светлогорске нашли тело мужчины. Нашла его уборщица. Погибший был сотрудником стадиона в должности ремонтировщика.
Как стало известно «Ранку» из проверенных источников, мужчине было 63 года.
Предполагается, что причиной смерти стала сердечная недостаточность, однако сказать точно пока не представляется возможным. Ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы.
Имеются сведения, что телесных повреждений на теле не обнаружено и смерть наступила от естественных причин.
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Погибший был сотрудником стадиона в должности ремонтировщика.
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