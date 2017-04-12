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В Санкт-Петербурге в руках у подростка сработало взрывное устройство

13.04.2017 19:46 — ЧП | Tut.by  
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Взрыв произошел на Васильевском острове рядом с библиотекой им. Чернышевского 13 апреля, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на работников библиотеки.


Фото: vk.com/spb_today

По данным издания, взрывное устройство сработало в руках подростка 14−15 лет. По предварительной информации, у ребенка — травматическая ампутация кисти, он госпитализирован.

Очевидцы рассказали, что мальчик «что-то поднял около библиотеки», а потом произошел взрыв.

 
 
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Очевидцы рассказали, что мальчик "что-то поднял около библиотеки", а потом произошел взрыв.

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