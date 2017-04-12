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В Санкт-Петербурге в руках у подростка сработало взрывное устройство
Взрыв произошел на Васильевском острове рядом с библиотекой им. Чернышевского 13 апреля, сообщает «
По данным издания, взрывное устройство сработало в руках подростка 14−15 лет. По предварительной информации, у ребенка — травматическая ампутация кисти, он госпитализирован.
Очевидцы рассказали, что мальчик «что-то поднял около библиотеки», а потом произошел взрыв.
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Очевидцы рассказали, что мальчик "что-то поднял около библиотеки", а потом произошел взрыв.
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