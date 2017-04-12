Взрыв произошел на Васильевском острове рядом с библиотекой им. Чернышевского 13 апреля, сообщает « Фонтанка » со ссылкой на работников библиотеки.



Фото: vk.com/spb_today

По данным издания, взрывное устройство сработало в руках подростка 14−15 лет. По предварительной информации, у ребенка — травматическая ампутация кисти, он госпитализирован.

Очевидцы рассказали, что мальчик «что-то поднял около библиотеки», а потом произошел взрыв.