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США применили самую мощную неядерную бомбу в Афганистане
13.04.2017 20:52 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 апр — Sputnik. США впервые использовали самую мощную неядерную бомбу, сбросив ее по позициям запрещенной во многих странах мира террористической группировки "Исламское государство".
Бомба GBU-43 была сброшена в четверг в провинции Нангархар — там, по информации Пентагона, находится система тоннелей, которые используют боевики для перемещений.
Боеприпас был сброшен с военно-транспортного самолета МС-130. Потери среди боевиков уточняются. При этом в Пентагоне подчеркнули, что при планировке атаки военнослужащие старались не допустить жертв среди мирных афганцев.
Вес бомбы такого типа, ее еще называют "Мать всех бомб", составляет 9,5 тонн. В боеприпасе заложена смесь из гексогена, тротила и алюминиевого порошка. Бомба может управляться удаленно. Первое испытание боеприпаса было проведено в 2003 году. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких бомб.
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Целью военных была система тоннелей, используемых террористами в афганской провинции Нангархар.
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