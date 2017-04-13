МИНСК, 13 апр — Sputnik. США впервые использовали самую мощную неядерную бомбу, сбросив ее по позициям запрещенной во многих странах мира террористической группировки "Исламское государство".

Бомба GBU-43 была сброшена в четверг в провинции Нангархар — там, по информации Пентагона, находится система тоннелей, которые используют боевики для перемещений.

Боеприпас был сброшен с военно-транспортного самолета МС-130. Потери среди боевиков уточняются. При этом в Пентагоне подчеркнули, что при планировке атаки военнослужащие старались не допустить жертв среди мирных афганцев.

Вес бомбы такого типа, ее еще называют "Мать всех бомб", составляет 9,5 тонн. В боеприпасе заложена смесь из гексогена, тротила и алюминиевого порошка. Бомба может управляться удаленно. Первое испытание боеприпаса было проведено в 2003 году. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких бомб.

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