МИНСК, 13 апр — Sputnik. Таможенники пресекли попытку ввоза 20 тонн свинины по недействительным документам на территорию Евразийского экономического союза, сообщили Sputnik в четверг в Государственном таможенном комитете.



© Фото: Брестская таможня Таможенники изъяли у россиянина на границе незадекларированные $8400

Водитель на грузовом Volvo направлялся из Польши и пересекал границу через республиканский пункт таможенного оформления "Козловичи". По представленным мужчиной документам, он перевозил 20 тонн свинины стоимостью 38 тысяч белорусских рублей.

"При проведении таможенного контроля в отношении автомобиля обнаружены документы с реальной стоимостью товара — она оказалась более чем в 3 раза выше заявленной", — рассказали в ГТК.

Сотрудники Брестской таможни предотвратили ущерб в виде неуплаты таможенных платежей в размере более 70 тысяч белорусских рублей.

Товар, стоимость которого — свыше 120 тысяч рублей, изъят. По данному факту таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Что будет с задержанным товаром, решит суд.