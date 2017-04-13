﻿﻿ Таможня изъяла 20 тонн польской свинины в "Козловичах". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Таможня изъяла 20 тонн польской свинины в "Козловичах"

13.04.2017 20:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 апр — Sputnik. Таможенники пресекли попытку ввоза 20 тонн свинины по недействительным документам на территорию Евразийского экономического союза, сообщили Sputnik в четверг в Государственном таможенном комитете.

Таможня изъяла 20 тонн польской свинины в "Козловичах"
© Фото: Брестская таможня
Таможенники изъяли у россиянина на границе незадекларированные $8400

Водитель на грузовом Volvo направлялся из Польши и пересекал границу через республиканский пункт таможенного оформления "Козловичи". По представленным мужчиной документам, он перевозил 20 тонн свинины стоимостью 38 тысяч белорусских рублей.

"При проведении таможенного контроля в отношении автомобиля обнаружены документы с реальной стоимостью товара — она оказалась более чем в 3 раза выше заявленной", — рассказали в ГТК.

Сотрудники Брестской таможни предотвратили ущерб в виде неуплаты таможенных платежей в размере более 70 тысяч белорусских рублей.

Товар, стоимость которого — свыше 120 тысяч рублей, изъят. По данному факту таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Что будет с задержанным товаром, решит суд.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель фуры занизил стоимость перевозимой свинины более чем в три раза, судьбу изъятого товара решит суд.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
СМИ: подросток пострадал в результате взрыва в Санкт-Петербурге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика