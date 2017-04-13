МИНСК, 13 апр — Sputnik. Подросток пострадал в результате взрыва неизвестного устройства в Санкт-Петербурге, передает местная газета "Фонтанка" со ссылкой на очевидцев.



© AP/ Martin Meissner По делу о взрыве у автобуса ФК "Боруссия" задержан исламист

Инцидент произошел в четверг на Васильевском острове рядом с библиотекой имени Чернышевского. По информации издания, неизвестное устройство взорвалось в руках у молодого парня. По некоторым данным, перед взрывом он что-то поднял с асфальта.

Также сообщается, что у пострадавшего серьезно травмирована кисть руки. Подростка госпитализировали в детскую больницу №2 Святой Марии Магдалины.

В настоящее время участок, где произошел взрыв, оцеплен. Полиция пока никак не комментирует ситуацию.