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СМИ: подросток пострадал в результате взрыва в Санкт-Петербурге
13.04.2017 19:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 апр — Sputnik. Подросток пострадал в результате взрыва неизвестного устройства в Санкт-Петербурге, передает местная газета
© AP/ Martin Meissner
Инцидент произошел в четверг на Васильевском острове рядом с библиотекой имени Чернышевского. По информации издания, неизвестное устройство взорвалось в руках у молодого парня. По некоторым данным, перед взрывом он что-то поднял с асфальта.
Также сообщается, что у пострадавшего серьезно травмирована кисть руки. Подростка госпитализировали в детскую больницу №2 Святой Марии Магдалины.
В настоящее время участок, где произошел взрыв, оцеплен. Полиция пока никак не комментирует ситуацию.
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Пострадавший с серьезной травмой руки был госпитализирован, полиция пока отказывается давать комментарии по поводу случившегося.
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