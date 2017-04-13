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СМИ: подросток пострадал в результате взрыва в Санкт-Петербурге

13.04.2017 19:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 апр — Sputnik. Подросток пострадал в результате взрыва неизвестного устройства в Санкт-Петербурге, передает местная газета "Фонтанка" со ссылкой на очевидцев.

СМИ: подросток пострадал в результате взрыва в Санкт-Петербурге
© AP/ Martin Meissner
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Инцидент произошел в четверг на Васильевском острове рядом с библиотекой имени Чернышевского. По информации издания, неизвестное устройство взорвалось в руках у молодого парня. По некоторым данным, перед взрывом он что-то поднял с асфальта.

Также сообщается, что у пострадавшего серьезно травмирована кисть руки. Подростка госпитализировали в детскую больницу №2 Святой Марии Магдалины.

В настоящее время участок, где произошел взрыв, оцеплен. Полиция пока никак не комментирует ситуацию.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 12
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Пострадавший с серьезной травмой руки был госпитализирован, полиция пока отказывается давать комментарии по поводу случившегося.

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