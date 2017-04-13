|
Сельчанин погиб на пожаре в Чашникском районе
14.04.2017 09:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 апр — Sputnik. Устанавливается причина пожара в населенном пункте в Витебской области, в результате которого погиб местный житель, сообщила в пятницу пресс-служба Витебского ОУМЧС.
Инцидент произошел в ночь на минувший четверг — спасателям поступила информация о пожаре в частном доме в деревне Коптевичи в 4:41.
Сотрудники МЧС обнаружили на месте пожара тело мужчины 1980 года рождения, который проживал в данном населенном пункте.
Огнем повреждена кровля жилого дома, а также потолочное перекрытие, стены закопчены.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 14 апр — Sputnik. Устанавливается причина пожара в населенном пункте в Витебской области, в результате которого погиб местный житель, сообщила в пятницу...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии