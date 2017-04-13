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Сельчанин погиб на пожаре в Чашникском районе

14.04.2017 09:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 апр — Sputnik. Устанавливается причина пожара в населенном пункте в Витебской области, в результате которого погиб местный житель, сообщила в пятницу пресс-служба Витебского ОУМЧС.

Инцидент произошел в ночь на минувший четверг — спасателям поступила информация о пожаре в частном доме в деревне Коптевичи в 4:41.

Сотрудники МЧС обнаружили на месте пожара тело мужчины 1980 года рождения, который проживал в данном населенном пункте.

Огнем повреждена кровля жилого дома, а также потолочное перекрытие, стены закопчены.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 14 апр — Sputnik. Устанавливается причина пожара в населенном пункте в Витебской области, в результате которого погиб местный житель, сообщила в пятницу...

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