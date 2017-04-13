МИНСК, 14 апр — Sputnik. Устанавливается причина пожара в населенном пункте в Витебской области, в результате которого погиб местный житель, сообщила в пятницу пресс-служба Витебского ОУМЧС.



© Фото: МЧС Беларуси Пожарные спасли в Ивановском районе сидящую на диване беременную

Инцидент произошел в ночь на минувший четверг — спасателям поступила информация о пожаре в частном доме в деревне Коптевичи в 04:41.

Сотрудники МЧС обнаружили на месте пожара тело мужчины 1980 года рождения, который проживал в данном населенном пункте.

Огнем повреждена кровля жилого дома, а также потолочное перекрытие, стены закопчены.