МИНСК, 14 апр — Sputnik. Проводится проверка по факту ДТП, в котором погибла женщина-пешеход, сообщили Sputnik в пятницу в Госавтоинспекции Брестской области.

Инцидент произошел в ночь на пятницу на 60-м километре Брест — Минск — Граница РФ. Водитель фуры Iveco с российскими номерами сбил жительницу деревни Борисово, которая пересекала проезжую часть.

Женщина в результате ДТП погибла на месте происшествия от полученных травм.

В Госавтоинспекции отметили, что пешеход не была обозначена световозвращающими элементами.