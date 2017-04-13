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Женщина погибла под колесами российской фуры ночью на "олимпийке"
14.04.2017 10:34 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 апр — Sputnik. Проводится проверка по факту ДТП, в котором погибла женщина-пешеход, сообщили Sputnik в пятницу в Госавтоинспекции Брестской области.
Инцидент произошел в ночь на пятницу на 60-м километре Брест — Минск — Граница РФ. Водитель фуры Iveco с российскими номерами сбил жительницу деревни Борисово, которая пересекала проезжую часть.
Женщина в результате ДТП погибла на месте происшествия от полученных травм.
В Госавтоинспекции отметили, что пешеход не была обозначена световозвращающими элементами.
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Инспекторы установили, что пешеход, пересекавшая трассу, не была обозначена световозвращающими элементами.
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