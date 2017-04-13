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Украинец пытался вывезти из Беларуси несколько раритетных монет
Сотрудники Гомельской таможни, в пункте оформления «Терюха», в поезде Санкт-Петербург — Киев обнаружили у гражданина Украины монеты. Коллекция была спрятана среди личных вещей, сообщили TUT.BY в ведомстве.
Изъятая коллекция значков и монет различного достоинства была направлена на экспертизу, которая подтвердила, что девять монет представляют культурную ценность.
В отношении мужчины начат административный процесс.
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В отношении мужчины начат административный процесс.
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