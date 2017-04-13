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Украинец пытался вывезти из Беларуси несколько раритетных монет

14.04.2017 10:46 — ЧП | Tut.by  
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Сотрудники Гомельской таможни, в пункте оформления «Терюха», в поезде Санкт-Петербург — Киев обнаружили у гражданина Украины монеты. Коллекция была спрятана среди личных вещей, сообщили TUT.BY в ведомстве.


Изъятая коллекция значков и монет различного достоинства была направлена на экспертизу, которая подтвердила, что девять монет представляют культурную ценность.

В отношении мужчины начат административный процесс.

Согласно перечню товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с данной территории, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30, монеты, созданные 100 лет назад и более, относятся к категории культурных ценностей и подлежат таможенному декларированию в письменной форме с применением пассажирской таможенной декларации.

 
 
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В отношении мужчины начат административный процесс.

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