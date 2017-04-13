



Управление охраны правопорядка и профилактики УВД Минского облисполкома инициирует новый способ взаимодействия с подростками и их родителями. Начиная со следующей недели, в школах столичной области установят так называемые «домики доверия». Туда школьники или их родители могут помещать, в том числе и анонимно, любую информацию, на которую может реагировать милиция. В органах внутренних дел в первую очередь рассчитывают таким образам узнать о возможных фактах семейного насилия или неблагополучия, также интересна информация о незаконном распространении алкоголя, наркотиков, психотропных веществ, других противоправных деяниях, в том числе и сексуального характера.

Инициативу милиции поддержали представители областного комитета образования, в результате чего уже на следующей неделе в школах установят информационные ящики, в которые дети, родители, иные граждане смогут поместить записку с информацией о фактах насилия в своей семье, а также в семьях родственников, соседей и просто знакомых, иных противоправных деяниях. Такие информационные ящики в связи с тематикой решили назвать «домиком доверия», соответствующим образом обозначить, чтобы они выделялись в школьном интерьере. Примечательно, что «домики доверия» принято размещать в учреждениях образования вне обзора камер видеонаблюдения. Ведь милиционеров и педагогов интересует любая информация о семейном неблагополучии, в том числе анонимная.

С учетом возможности анонимного обращения имеется расчет на повышение эффективности поступающей информации. Ведь даже психологически не всегда ребенку или подростку комфортно рассказывать о волнующих проблемах педагогу или милиционеру напрямую.

Вскрытие и изъятие обращений будет осуществляться руководством учреждений образования совместно с милицией с обеспечением конфиденциальности обращений, далее будет организовываться соответствующее реагирование на поступающую информацию.

В этой связи не лишним будет отметить, что правонарушения, совершаемые на бытовой почве, отличаются латентностью, а физическое, психологическое или сексуальное насилие члены семьи зачастую терпят месяцы и годы. Вместе с тем, в текущем году в области на семейно-бытовой почве уже совершено 7 бытовых убийств и причинено 9 тяжких телесных повреждений. Поэтому милицию и учителей интересует любая информация о факторах семейного неблагополучия.

Инициатива появления «домиков доверия» возникла на основе планируемой республиканской профилактической акции «Дом без насилия», которая стартует с начала следующей недели и продлиться до конца апреля.

Стоит отметить, что «домики доверия» не единственный способ установить более тесный контакт милиции с населением. В конце минувшего года на территории Минской области сельские жители могли сообщить в милицию о противоправных деяниях, воспользовавшись любым почтовым ящиком для приема писем. Для этого достаточно было просто опустить в почтовый ящик сообщение на бумажном носителе, которое работники Минского филиала РУП «Белпочта» в кратчайшие сроки направляли в отдел милиции без конверта и почтовой марки. Больше всего таким способом сельчане обращались в милицию по вопросам незаконного изготовления и продажи самогона, а также сообщали о лицах, ведущих асоциальный образ жизни.

Андрей Амбражей, заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Минского облисполкома.